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‘Sigara içme’ diyen karısını boğdu

Hurdacılık yapan “Evde sigara içme” diyen karısını iple boğarak öldürdü. Zanlı, berberde tıraş olurken yakalandı

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
‘Sigara içme’ diyen karısını boğdu
'da evde sigara içmemesini isteyen eşinin elleri ve ayaklarını bağlayan cani koca, kadını iple boğarak öldürdü. Soğukkanlı katil, berberde tıraş olurken yakalandı. Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyünde yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan (35), resmi nikâhı olmadan 3 yıldır birlikte yaşadığı (37) ile sigara içme konusunda tartıştı. Kadının "evde sigara içme" demesine sinirlenen Bakan, Gedik'in ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra urganla boğdu. Cesedi olay sırasında yan odada uyuyan 17 yaşındaki kızı H. Gedik tarafından bulunan Aynur Gedik, Kurumu morguna kaldırıldı.

TIRAŞ OLURKEN YAKALANDI
Cinayetin ardından kaçan Murat Bakan'ın Gülağaç ilçesine gittiği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri operasyon başlattı. Berberde tıraş olurken yakalanan zanlı gözaltına alındı.
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‘Sigara içme’ diyen karısını boğdu
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