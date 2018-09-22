‘Sigara içme’ diyen karısını boğdu

Aksaray
'da evde sigara içmemesini isteyen eşinin elleri ve ayaklarını bağlayan cani koca, kadını iple boğarak öldürdü. Soğukkanlı katil, berberde tıraş olurken yakalandı. Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyünde yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Murat Bakan
(35), resmi nikâhı olmadan 3 yıldır birlikte yaşadığı Aynur Gedik
(37) ile sigara içme konusunda tartıştı. Kadının "evde sigara içme" demesine sinirlenen Bakan, Gedik'in ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra urganla boğdu. Cesedi olay sırasında yan odada uyuyan 17 yaşındaki kızı H. Gedik tarafından bulunan Aynur Gedik, Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. TIRAŞ OLURKEN YAKALANDI
Cinayetin ardından kaçan Murat Bakan'ın Gülağaç ilçesine gittiği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri operasyon başlattı. Berberde tıraş olurken yakalanan zanlı gözaltına alındı.