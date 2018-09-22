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Son dakika haber: ’den acı haber! 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölüm nedeni belli mi?

Son dakika haberi... 'ın Kağızman ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur'un Güzel'den acı haber geldi. Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki Paslı köyünde yaşayan , 16 Eylül Pazar günü evlerinin önünden kaybolmuştu. Küçük kızın bulunması için herkes seferber olmuştu. 7 gündür arama çalışmaları devam eden Sedanur Güzel'ün öldürüldü mü? Sedanur Güzel neden öldü? İşte bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 22.9.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 00:58
Son dakika haber: Sedanur Güzel’den acı haber! 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölüm nedeni belli mi?

Son dakika haberi... 'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki 'den acı haber geldi. Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki paslı köyünde yaşayan Sedanur Güzel, 1 hafta önce evlerinin önünden kaybolmuştu. Jandarma ekiplerinin de dahil olduğu arama çalışmalarına herkes seferber oldu. Sedanur Güzel'in cansız bedeni bugün bulundu. Tüm bu acı haber üzerine Sedanur Güzel neden öldü? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aramalarda kadavra arama köpeği ve iz takip köpekleri kullanıldı.

KOMŞU ERTAN B. TUTUKLANMIŞTI

9 yaşındaki Sedanur'un kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturmada komşuları B. Seda'nın kaybolma olayına karıştığı iddia edilerek tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

SEDANUR GÜZEL'İN CENAZESİ NASIL, NEREDE BULUNDU?

Sedanur Güzel'in cenazesi Kars valisi Rahmi Doğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Paslı köyüne bir kilometre uzaklıkta üzeri taşlarla örtülü şekilde bulunduğunun açıklamasını yaptı.

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Son dakika haber: Sedanur Güzel’den acı haber! 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölüm nedeni belli mi?
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