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Sonbahar Ekinoks'u ne anlama gelir? 'dan sürpriz doodle'ı!

nedir sorusunun cevabı yüz binlerce kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Dünyanın en büyük arama motoru olan 23 eylül tarihine özel olarak Sonbahar Ekinoksu doodle'ı çıkardı. Her özel güne özel doodle düzenleyen Google, sonbaharın başlangıç tarihi olan 23 eylülü unutmadı. Peki, Sonbahar Ekinoksu nedir? Sonbahar Ekinoksunun özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.9.2018 22:24
Sonbahar Ekinoks'u ne anlama gelir? Google'dan sürpriz Sonbahar Ekinoksu doodle'ı!

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır. İşte İlkbahar ve na dair bilinmeyenler.

23 Eylül Durumu: Kuzey ve , güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren 'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Noktası'nda 6 aylık gecenin, 'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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Sonbahar Ekinoks'u ne anlama gelir? Google'dan sürpriz Sonbahar Ekinoksu doodle'ı!
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