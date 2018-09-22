Teröristlerin tahrip ettiği camiler yeniden açıldı

Bölücü
terör örgütü PKK
'lı teröristlerce 3 yıl önce Diyarbakır
'ın Sur ilçesinde tahrip ettiği Dört Ayaklı Minare
, Şeyh Matar Camisi
, Parlı Sefa Camisi
ve Medresesi'nin restorasyonu tamamlandı. PKK'nın çukur ve hendek eylemleri sırasında ağır tahribata uğrayan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare, Şeyh Matar Camisi, Parlı Sefa Camisi ve Medresesi'nin restorasyonu tamamlandı. Yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan tarihi minareyle ilgili düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy
, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Güzeloğlu, "Terör örgütü imhaya, biz ihyaya, onlar yıkmaya biz yapmaya talibiz" dedi. Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy da, "Dört Ayaklı Minare, dinimizin dört mezhebini temsil ediyor. Yaşanan terör olaylarında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi
ile 2 polis hunharca saldırıda şehit oldular. Bu vesileyle onları anmak istiyorum. Yaşananların ardından hem devletin, hem de Diyarbakır halkının üstün çabalarıyla terör burada son buldu. Bu aslında sizlerin çabalarıdır" dedi.