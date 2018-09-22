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Teröristlerin tahrip ettiği camiler yeniden açıldı

Teröristlerin tahrip ettiği ’ın Sur ilçesindeki Dört , , ve Medresesi’nin restorasyonu tamamlandı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Teröristlerin tahrip ettiği camiler yeniden açıldı
Bölücü terör örgütü 'lı teröristlerce 3 yıl önce 'ın Sur ilçesinde tahrip ettiği Dört , , ve Medresesi'nin restorasyonu tamamlandı. PKK'nın çukur ve hendek eylemleri sırasında ağır tahribata uğrayan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare, Şeyh Matar Camisi, Parlı Sefa Camisi ve Medresesi'nin restorasyonu tamamlandı. Yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan tarihi minareyle ilgili düzenlenen törene Kültür ve , Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Güzeloğlu, "Terör örgütü imhaya, biz ihyaya, onlar yıkmaya biz yapmaya talibiz" dedi. Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy da, "Dört Ayaklı Minare, dinimizin dört mezhebini temsil ediyor. Yaşanan terör olaylarında Diyarbakır Baro Başkanı ile 2 polis hunharca saldırıda şehit oldular. Bu vesileyle onları anmak istiyorum. Yaşananların ardından hem devletin, hem de Diyarbakır halkının üstün çabalarıyla terör burada son buldu. Bu aslında sizlerin çabalarıdır" dedi.
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Teröristlerin tahrip ettiği camiler yeniden açıldı
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