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'de tek olan bulundu

Meme i tedavisinde yaptığı önemli çalışmalarla tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. 'in geçtiğimiz ay çalınan otomobili ve bagajındaki meme kanseri tedavisinde kullanılan ve 'de tek olan cihazı Kurtköy'de bulundu. Olayla ilgili 18 yaşından küçük bir şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenilirken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 07:53 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 08:14
Türkiye'de tek olan Duktoskopi bulundu

Ünlü Prof. Dr. , geçtiğimiz Ağustos ayında Bahçeşehir'de hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak trafik kazası süsü vermiş ardından aşağı inmesini fırsat bilerek otomobili çalmışlardı. Araçta meme i tedavisinde kullanılan ve 'de tek cihaz olduğu belirtilen cihazı ile hasta kayıtlarının bulunduğu dizüstü bilgisayarı da bulunuyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada çalınan otomobili Kurtköy'de bir sokakta park halinde buldu. Üzerine sahte plaka takılmış halde bulunan araçta yapılan incelemede bagajında Duktoskopi cihazının durduğu, bilgisayarın ise şüpheliler tarafından alındığı tespit edildi.

Olayla ilgili yaşı küçük bir şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenilirken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Doktor Bender, otomobilden inerek hasar olup olmadığını incelemek isterken, iki kişi lüks otomobili alıp kaçmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri otomobili 'ta kadar kovaladı ancak bulunamamıştı. Araçta meme kanseri olan hastalarında memeyi almadan tümörü çıkartmaya yarayan, uzman cerrahın 6 yıl önce geliştirdiği, tıp dünyasında büyük ilgi çeken aletin de bulunduğu belirtilmişti.

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Türkiye'de tek olan Duktoskopi bulundu
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