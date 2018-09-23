Bagajındaki tıbbi cihaz ile çalınan otomobil bulundu

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Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'in, bagajındaki tıbbi cihaz ile İstanbul Başakşehir
'de çalınan otomobili dün akşam Pendik Şeyhli Mahallesi'ndeki bir ara sokağa sahte plakayla bırakılmış halde bulundu. Polis, aracı içindeki tıbbi cihazın parçası ile Bender'e teslim etti. Prof. Dr. Bender, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Duktoskopi cihazı bir sistem. Benim aracımdaki aparat cihazın bir parçası. Meme hastalıklarının teşhisinde kullanılıyor. Bu cihazı kullanarak memenin süt kanalı içindeki birtakım tümörleri ameliyatsız çıkaracak bir yöntem geliştirdim" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. ise tutuklanmıştı.