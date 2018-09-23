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Bagajındaki tıbbi cihaz ile çalınan otomobil bulundu

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Bagajındaki tıbbi cihaz ile çalınan otomobil bulundu
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender'in, bagajındaki tıbbi cihaz ile 'de çalınan otomobili dün akşam Pendik Şeyhli Mahallesi'ndeki bir ara sokağa sahte plakayla bırakılmış halde bulundu. Polis, aracı içindeki tıbbi cihazın parçası ile Bender'e teslim etti. Prof. Dr. Bender, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Duktoskopi cihazı bir sistem. Benim aracımdaki aparat cihazın bir parçası. Meme hastalıklarının teşhisinde kullanılıyor. Bu cihazı kullanarak memenin süt kanalı içindeki birtakım tümörleri ameliyatsız çıkaracak bir yöntem geliştirdim" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. ise tutuklanmıştı.
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Bagajındaki tıbbi cihaz ile çalınan otomobil bulundu
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