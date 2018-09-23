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Bir tarafta can pazarı, bir tarafta 'deniz keyfi'

Muğla'nın ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan mültecilerin bulunduğu bot battı. 1 kişinin öldüğü, 1 ve 3 yaşındaki çocukların hayat mücadelesi verdiği olayı gören yabancı turistlerin umursamaz tavırları ve deniz keyfine devam etmesi ise pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 23.9.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 14:25
Bir tarafta can pazarı, bir tarafta 'deniz keyfi'

Sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fenerburnu mevkiinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan ilk belirlemelere göre içinde 17 mültecinin olduğu lastik bot, kıyıdan açıldıktan bir süre sonra alabora oldu.

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Bir tarafta can pazarı, bir tarafta 'deniz keyfi'
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