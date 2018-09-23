Bir tarafta can pazarı, bir tarafta 'deniz keyfi'

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan mültecilerin bulunduğu bot battı. 1 kişinin öldüğü, 1 ve 3 yaşındaki çocukların hayat mücadelesi verdiği olayı gören yabancı turistlerin umursamaz tavırları ve deniz keyfine devam etmesi ise pes dedirtti.
Giriş Tarihi: 23.9.2018 14:19Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 14:25
Sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fenerburnu mevkiinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan ilk belirlemelere göre içinde 17 mültecinin olduğu lastik bot, kıyıdan açıldıktan bir süre sonra alabora oldu.