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"" yı salladı

Jandarma ekiplerince yapılan baskınlarda büyük rol alan narkotik köpeği "" ve ele geçirilen kenevir bitkisi, Jandarma Genel Komutanlığı hesabından paylaşıldı. Çıtır'ın verdiği poz ise sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Giriş Tarihi: 23.9.2018 23:18 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 23:22
Çıtır sosyal medyayı salladı

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler /Eruh'ta, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 5 şüphelinin evine baskın yaptı.

Baskın yapılan ev ve çevresinde, narkotik tespit köpeği büyük fayda sağladı. Yapılan aramada 13 kilogram kubar esrar ve 650 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, şüpheliler yakalandı.

Bu durum Jandarma'nın Twitter hesabından "İşler ÇITIR'ında" diyerek hoş bir fotoğrafla paylaşılınca gündeme oturdu. Fotoğrafta arama köpeği Çıtır'ın verdiği poz ise paylaşımın binlerce beğeni ve retweet almasını sağladı.

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"Çıtır" sosyal medyayı salladı
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