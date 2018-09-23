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sahneye geri dönüyor

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Gülden Karaböcek sahneye geri dönüyor
Gazino sahnelerinin vazgeçilmez ismi , 29 Eylül'de Günay Restorant'ta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gazino döneminde büyük başarılar kazanmış altın plak sahibi Türk müziğinin sevilen sesi Neşe Karaböcek, 29 Eylül'de Ferhat Göçer ile birlikte Günay sahnesine çıkacak. Uzun bir aradan sonra sahneye çıkacak olan Neşe Karaböcek, "Çok takdir ettiği sanatçı Ferhat Göçer ile aynı sahneyi paylaştığı için mutlu olduğunu belirtti". Karaböcek, bu kadar aradan sonra sahneye çıkacağı için hayli heyecanlı olduğunu ve özel repertuvarı ile konserini gerçekleştireceğini belirtti. Ferhat Göçer bu özel konseri sosyal medyada yayımladığı özel bir kliple duyurmuştu. Klipte, Karaböcek'in nostaljik görüntüleri yer alıyor.
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Gülden Karaböcek sahneye geri dönüyor
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