Gülden Karaböcek sahneye geri dönüyor

Gazino
sahnelerinin vazgeçilmez ismi Neşe Karaböcek
, 29 Eylül'de Günay Restorant'ta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gazino döneminde büyük başarılar kazanmış altın plak sahibi Türk müziğinin sevilen sesi Neşe Karaböcek, 29 Eylül'de Ferhat Göçer ile birlikte Günay sahnesine çıkacak. Uzun bir aradan sonra sahneye çıkacak olan Neşe Karaböcek, "Çok takdir ettiği sanatçı Ferhat Göçer ile aynı sahneyi paylaştığı için mutlu olduğunu belirtti". Karaböcek, bu kadar aradan sonra sahneye çıkacağı için hayli heyecanlı olduğunu ve özel repertuvarı ile konserini gerçekleştireceğini belirtti. Ferhat Göçer bu özel konseri sosyal medyada yayımladığı özel bir kliple duyurmuştu. Klipte, Karaböcek'in nostaljik görüntüleri yer alıyor.