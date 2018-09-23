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Hayırsever kadınlar örnek olmalı

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşide, ’in annesi , yaptığı hayırlar ve bıraktığı vakıf eserleri anlatıldı. Emine Erdoğan vakıf kuran hayırsever kadınların örnek olması gerektiğini söyledi

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Hayırsever kadınlar örnek olmalı
Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, Söyleşisi'ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu'nda Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı tarihinde en çok vakıf kuran kadın olarak bilinen 'in annesi Bezmiâlem Valide Sultan'ın hayatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından tüm yönleriyle anlatıldı.

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Programa iş kadınları, kadın akademisyenler ve sanatçılardan oluşan özel bir davetli topluluğu katıldı. Konuklara, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi. Toplantının sonunda davetlilerle sohbet eden Erdoğan, vakıf kuran hayırsever kadınların örnek olması gerektiğini ifade etti. Programda ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) mensupları, OMAR Başkanı Dr. Gönül Paçacı yönetiminde, Bezmiâlem Valide Sultan'ın yaşadığı döneme ait musiki eserlerinin yer aldığı mini bir konser verdi. Toplantıya, Ayşe Cevahir, Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Meltem Demirören Okyay, Mutlu Alkan, Suzan Toplusoy, Yasemin Gür, Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Prof. Dr. Neşe Kavak, Prof. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hülya Koçyiğit, Demet Şener'in de aralarında bulunduğu iş, sanat ve akademi dünyasından isimler katıldı. Sunuculuğunu Pelin Çift'in yaptığı programın sonunda Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan Bezmiâlem Valide Sultan adlı kitap, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından Emine Erdoğan'a takdim edildi. Emine Erdoğan'ın, benzeri tarih ve kültür sohbetlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği öğrenildi. Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu, zaman zaman halka açık tarih ve kültür sohbetlerine ev sahipliği yapıyor.
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Hayırsever kadınlar örnek olmalı
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