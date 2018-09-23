Hülya’nın dramı

Adıyaman
Besni'de yaşayan 23 yaşındaki ailesi tarafından bir hafta önce Gaziantepli tornacı Fatih Kırmızıgül'e verilip, nişan yapıldı. Nikahı kıyılan çiftin bugün de düğünleri yapılacaktı. Ancak genç kız kına gecesinin yapıldığı önceki akşam canına kıydı. Oyratlı köyünde meydana gelen olayda Hülya, babası Hacı Yıldız'a ait tabancayı çenesine dayayıp ateşledi. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, talihsiz kızı kanlar içinde buldu. Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Servet Yıldız, kızının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu SON TELEFON GÖRÜŞMESİ
Jandarma, genç kızın kendisini vurduğu odada inceleme yaptı. Yıldız'ın intihar
etmeden önce son bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenilirken, kızın cep telefonuna el konuldu. Ekipler, başta Hülya'nın nişanlısı olmak üzere köyde aralarında köy muhtarı ve Yıldız ailesinin fertlerinin de bulunduğu 12 kişinin ifadesini aldı. Hülya Yıldız'ın istemediği kişiyle zorla evlendirildiği için intihar ettiği düşünülüyor.