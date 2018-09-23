Huzurevi ziyaretinde doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kızı Esra Albayrak
ile AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, huzurevinde yaşayan yaşlılar için doğum günü partisi düzenledi. Türk müziğinin billur sesi Aylin Şengün Taşçı'nın sahne aldığı etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Albayrak ile Maltepe Huzurevi'nin çevre düzenlemesine yönelik yaptığı çalışmalar ile yaşlıların gönlünü kazanan Durgut, yaşlıların sadece Yaşlılar Haftası'nda hatırlanmaması gerektiğini düzenledikleri doğum günü etkinliğiyle gösterdi. Maltepe Huzurevi Müdürü Asuman Çebi Uzun'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Türk musikisinin sevilen sesi Aylin Şengün Taşçı, huzurevi sakinlerine bir solo konser verdi. DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Türk Müziği'nin sevilen eserlerinin yanı sıra konserinde yaşlıların isteklerini de seslendiren Taşçı, geniş repertuvarıyla dinleyenlerinin kulaklarının pasını sildi. Tadına doyulmaz bir sanat müziği ziyafetine dönüşen konser dolayısı ile keyifli dakikalar geçiren huzurevi sakinlerinin mutluluğu gözlerinden okundu. Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı konserin sonunda eylülde doğan 38 huzurevi sakini için pasta kesildi. Yaşlılarla birebir ilgilenip ellerini öpen Albayrak, huzurevi sakinlerinin hal ve hatırlarını sorarak onlarla bir süre sohbet etti. Yaşlılara karşı duyarlı olmamız gerektiğini belirten Albayrak, "Ben anneannemi ve babaannemi kaybettim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Sizlerin hayır dualarını istiyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diyerek yaşlıların kalbini fethetti.