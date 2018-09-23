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Kalk baba, meydanı boş bırakmayalım

, yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören ’a sosyal medyadan “Sen babamızsın. Hiçbir yere gitmek yok” diye destek oldu

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Kalk baba, meydanı boş bırakmayalım
Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müziğin 'baba' lakaplı efsane ismi 'ı dostları yalnız bırakmadı. İki gün boyunca hastanede kalan Gencebay'a Işın Karaca, Ece Erken, Doğuş, Işıl Reçber, Seda Sayan, İpek Acar, Aslı Hünel, Nur Yerlitaş, gibi bir çok isim geçmiş olsun dileklerini Sevim Emre'ye ileterek moral verdi. İmparator lakaplı bir diğer büyük usta sosyal medya hesabından Gencebay'a duygu dolu bir geçmiş olsun mesajı yolladı.

'SEN BABAMIZSIN'
Tatlıses mesajında "Orhan baba hiç bir yere gitmek yok. Kaç kişi kaldık zaten. Sen bizim babamızsın. Bana 'Hadi İbo kalk' dediğinde sana meydanı şarlatanlara bırakmam demiştim. Şimdi ben sana söylüyorum. Bir an önce kalk baba. Meydanı boş bırakmayalım" ifadelerini kullanmıştı. Sevim Emre, Gencebay'la kendi single'ının kayıtları için stüdyoya girecekleri gün, sabah ateşler içinde uyanan sanatçıyı ambulansla hastaneye kaldırdıklarını anlatmıştı. Bu arada ünlü sanatçı Gencebay'ın, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
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