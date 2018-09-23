Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan
arabesk müziğin 'baba' lakaplı efsane ismi Orhan Gencebay
'ı dostları yalnız bırakmadı. İki gün boyunca hastanede kalan Gencebay'a Işın Karaca, Ece Erken, Doğuş, Işıl Reçber, Seda Sayan, İpek Acar, Aslı Hünel, Nur Yerlitaş, gibi bir çok isim geçmiş olsun dileklerini Sevim Emre'ye ileterek moral verdi. İmparator lakaplı bir diğer büyük usta İbrahim Tatlıses
sosyal medya hesabından Gencebay'a duygu dolu bir geçmiş olsun mesajı yolladı. 'SEN BABAMIZSIN'
Tatlıses mesajında "Orhan baba hiç bir yere gitmek yok. Kaç kişi kaldık zaten. Sen bizim babamızsın. Bana 'Hadi İbo kalk' dediğinde sana meydanı şarlatanlara bırakmam demiştim. Şimdi ben sana söylüyorum. Bir an önce kalk baba. Meydanı boş bırakmayalım" ifadelerini kullanmıştı. Sevim Emre, Gencebay'la kendi single'ının kayıtları için stüdyoya girecekleri gün, sabah ateşler içinde uyanan sanatçıyı ambulansla hastaneye kaldırdıklarını anlatmıştı. Bu arada ünlü sanatçı Gencebay'ın, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.