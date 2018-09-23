Kiracı ve evsahibi arasındaki gürültü kavgası cinayetle bitti

Olay, dün Barbaros Mahallesi 676 Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi Bülent İzollu (41), iddiaya göre kiracısı Hasan Saray ile gürültü nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Saray, pompalı av tüfeğiyle ev sahibi ve ailesine ateş açtı. Hasan Saray'ın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar Bülent İzollu, eşi Hanım İzollu (30) ve kızları Gülüşah İzollu'ya (7) isabet etti. Saldırının ardından Hasan Saray, olay yerinden kaçarken, yaralılar ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çok kan kaybettiği belirtilen Hanım İzollu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bülent İzollu'nun tedavisine devam edildiği, kızı Gülüşah'ın ise ayakta tedavi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Hasan Saray, Mersin'in Toroslar ilçesinde otoban gişelerinde polis tarafından cinayette kullandığı iddia edilen pompalı tüfekle yakalandı. Ekipler tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Saray, Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Hasan Saray, tutuklandı.