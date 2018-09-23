Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı: İntihar hakkında çıkan haberler asılsızdır

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerde ve sosyal medyada yer alan Körfez ilçesindeki intihar olayının ardından yetkili birimlerce inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu haberlerin, İsmail D'nin çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları için intihar etmesi üzerine yapıldığı anımsatılarak, "Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.



- KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı internet haber sitelerinde "Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail D'nin, kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Eylül'de evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İsmail D'nin 23 Ağustos'ta trafik kazası geçirdiği aktarılan açıklamada, şunlar bildirildi:

"Devrim'in yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir."