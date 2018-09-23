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Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti

Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki 'in annesi Aysel Aydemir, 'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki 'in annesi Handan Güzel'i ziyaret ederek acısını paylaştı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 17:21
Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti

Çocukları aynı kaderi yaşayan Güzel ve Aydemir, bir araya gelerek gözyaşı döktü.

'in annesi Handan Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'in annesiyle aynı acıları yaşadıklarını söyledi.

Acıyı kendilerine yaşatanların idam edilmesini istediklerini ifade eden Güzel, "Sesim çıkmıyor, buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Çocuğumu böyle yapanın idam edilmesini istiyorum. Leyla'ya da Sedanur'a da, bu acıyı yaşatan idam edilsin." diye konuştu.

"ÇANTASI, KALEMİ EVDE, ARKADAŞLARI OKULDA"

Güzel, kızının arkadaşlarının okula gittiğini anımsatarak, "Çocuğumdan ne istediniz ? Daha 9 yaşında. Çantası, kalemi evde, arkadaşları okulda. Ne istediniz çocuğumdan?" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.

Leyla Aydemir'in bulunması için sürekli dua ettiğini kızının sonunun da Leyla gibi olduğunu belirten Güzel, "Sonu Leyla gibi oldu. Leyla için de dua ediyordum, bir yerden çıksın, gelsin diye, o da süt içiyordu. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR BİR ACI ANNE OLAN ANLAR"

Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir ise Sedanur'un annesiyle aynı acıyı paylaştığını dile getirdi.

Aydemir, "Aynı acıyı paylaşıyoruz, bunu yapanların idam edilmesini istiyoruz. Kim olursa olsun idam istiyoruz. Allah kimseye göstermesin, çok zor bir acı, anne olan anlar. Söylenecek bir laf yok, sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

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Leyla'nın annesinden Sedanur'un annesine taziye ziyareti
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