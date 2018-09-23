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Polisten, '10 numara yağ' operasyonu

'da bir tır ve ambarda yapılan aramalarda 25 bin litre '10 numara yağ' ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 23.9.2018 08:14

Arnavutköy'de akaryakıt kaçakçılığına yönelik bir tır ve ambarda yapılan aramalarda 25 bin litre ''10 numara yağ' ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de kaçak akaryakıt taşıyan tırın bir ambara girdiğini tespit ederek operasyon düzenledi.

C.B., O.A., M.B, ve A.B isimli şüpheliler yakalandı. Ambarda ve tırda yapılan aramalarda ise 25 bin litre satışa hazır '10 numara yağ' olarak tabir edilen karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.

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Polisten, '10 numara yağ' operasyonu
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