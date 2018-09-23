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haberi: 'in otopsi raporu açıklandı! 'un ölümünde kahreden detay! Sedanur'u kim öldürdü!

16 Eylül'de evinden çıkıp kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşıla  Güzel'den kahreden gelişmesi. Sedanur'un cansız bedeni bulunduktan sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderilmişti. Bugün cansız bedeni toprağa verilen Sedanur'un otopsi raporu son dakika haberi olarak ajanslara düştü. Çıkan otopsi sonucu tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsi raporunda bulgusuna rastlanırken e kurban gittiği kesinleşen Sedanur'un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirilecek. Peki 'in katili kim?

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 13:43
Son dakika haberi: Sedanur Güzel'in otopsi raporu açıklandı! Sedanur'un ölümünde kahreden detay! Sedanur'u kim öldürdü!

'ın Kağızman ilçesindeki evlerinden 16 Eylül tarihinde meyve toplamak için çıkan ve bir daha kendinden haber alınamayan 9 yaşındaki 'in acı haberi olarak dün ajanslara düşmüş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 'un ölümü ile ilgili gelen acı haber tüm vatandaşları derinden etkiledi. Cansız bedenine ulaşılan Sedanur'un naaşı köyün 1 kilometre altında üzeri taşlarla örtülü şekilde bulundu. Cenazenin etrafında inceleme yapan ekipler tüm delilleri toplarken en dikkat çeken detay ise Sedanur'un cezanesinin yanında bulunun parçalanmış valiz oldu. Az önce Sedanur Güzel'in otopsi raporu açıklandı. Otopsi raporunda kahreden detay...

SEDANUR GÜZEL CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ!

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Son dakika haberi: Sedanur Güzel'in otopsi raporu açıklandı! Sedanur'un ölümünde kahreden detay! Sedanur'u kim öldürdü!
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