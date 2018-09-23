Son dakika haberi: Sedanur Güzel'in otopsi raporu açıklandı! Sedanur'un ölümünde kahreden detay! Sedanur'u kim öldürdü!

Kars'ın Kağızman ilçesindeki evlerinden 16 Eylül tarihinde meyve toplamak için çıkan ve bir daha kendinden haber alınamayan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in acı haberi son dakika olarak dün ajanslara düşmüş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Sedanur'un ölümü ile ilgili gelen acı haber tüm vatandaşları derinden etkiledi. Cansız bedenine ulaşılan Sedanur'un naaşı köyün 1 kilometre altında üzeri taşlarla örtülü şekilde bulundu. Cenazenin etrafında inceleme yapan ekipler tüm delilleri toplarken en dikkat çeken detay ise Sedanur'un cezanesinin yanında bulunun parçalanmış valiz oldu. Az önce Sedanur Güzel'in otopsi raporu açıklandı. Otopsi raporunda kahreden detay...

SEDANUR GÜZEL CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ!