Son dakika haberi... Kars'ta kayıp olan 9 yaşındaki Sedanur'dan kahreden haber! Sedanur'u kim öldürdü! Katili kim?

Dün tüm Türkiye Sedanur'dan gelen son dakika haberiyle üzüntüye boğuldu. Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha kendinden haber alınamayan 9 yaşındaki Sadanur'un dün naaşı köye 1 kilometre uzaklıkta taşlarla üzeri örtülmüş halde bulundu. Kars Valisi Rahmi Doğan, olayın bir cinayet olduğunu açıkladı. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz da "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre, üzerinde elbiselerinin olduğu ve cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüştür" dedi.