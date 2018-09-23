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haberi... 'ta kayıp olan 9 yaşındaki 'dan kahreden haber! Sedanur'u kim öldürdü! Katili kim?

16 Eylül'de 'ın Kağızman ilçesindeki evlerinden meyve toplamak için çıkan ve bir daha kendinden haber alınamayan 9 yaşındaki 'un acı haberi olarak dün ajanslara düşmüş ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Geçtiğimiz aylarda Ağrı'nın Bezirhane ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in acı haberi sıcaklığını korurken, dün Sedanur'dan gelen acı haber tüm vatandaşları derinden etkiledi. Cansız bedenine ulaşılan Sedanur'un cansız bedeni köyün 1 kilometre altında üzeri taşlarla örtülü şekilde bulundu. Cenazenin etrafında inceleme yapan ekipler tüm delilleri toplarken en dikkat çeken detay ise Sedanur'un cezanesinin yanında bulunun parçalanmış valiz oldu. Peki Sedanur'un katili kim?

Giriş Tarihi: 23.9.2018 08:32 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 08:32
Son dakika haberi... Kars'ta kayıp olan 9 yaşındaki Sedanur'dan kahreden haber! Sedanur'u kim öldürdü! Katili kim?

Dün tüm Türkiye 'dan gelen haberiyle üzüntüye boğuldu. 'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha kendinden haber alınamayan 9 yaşındaki Sadanur'un dün naaşı köye 1 kilometre uzaklıkta taşlarla üzeri örtülmüş halde bulundu. Kars Valisi Rahmi Doğan, olayın bir cinayet olduğunu açıkladı. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz da "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre, üzerinde elbiselerinin olduğu ve cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüştür" dedi.

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Son dakika haberi... Kars'ta kayıp olan 9 yaşındaki Sedanur'dan kahreden haber! Sedanur'u kim öldürdü! Katili kim?
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