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Son hastası felç geçirince yakayı ele verdi

'da bel fıtığı şikayeti olan bir kişiyi sözde tedavi ederek kısmi felç geçirmesine neden olan '' lakaplı Metin A. (57) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 01:56
Son hastası felç geçirince yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre bel fıtığı şikayeti olan (37), maddi yetersizliklerden dolayı arkadaşının önerisiyle '' lakaplı Metin A.'ya tedavi olmak istedi. İddiaya göre Metin A. ve Temel Aykut Ümraniye'de buluşmuştu.

ÇANTASINDAN KAZIK ÇIKARDI

Metin A. çantasından çıkardığı sözde tedavi yöntemi uygulamaya başlamıştı. Ortaya çıkan korkunç görüntülerde Aykut acı çekse de Metin A. sözde tedavisini uygulamaya devam ettiği görülmüştü. Olayın ardından ağrıları daha da şiddetlenen Aykut, gittiği hastanede kısmi felç geçirdiği ve felç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrendi.

YAKALANDI

Korkuya kapılan Aykut, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun polis merkezine giderek Metin A.'dan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şikayet üzerine insanları çekiç ve kazıkla sözde tedavi uygulayan Metin A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Metin A.'nın emniyetteki ifadesinde böyle bir tedavi uyguladığını ancak karşılığında para almadığını söylediği öğrenildi.

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Son hastası felç geçirince yakayı ele verdi
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