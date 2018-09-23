Son hastası felç geçirince yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre bel fıtığı şikayeti olan Temel Aykut (37), maddi yetersizliklerden dolayı arkadaşının önerisiyle 'Kara hekim' lakaplı Metin A.'ya tedavi olmak istedi. İddiaya göre Metin A. ve Temel Aykut Ümraniye'de buluşmuştu.

ÇANTASINDAN KAZIK ÇIKARDI

Metin A. çantasından çıkardığı çekiç ve kazıkla sözde tedavi yöntemi uygulamaya başlamıştı. Ortaya çıkan korkunç görüntülerde Aykut acı çekse de Metin A. sözde tedavisini uygulamaya devam ettiği görülmüştü. Olayın ardından ağrıları daha da şiddetlenen Aykut, gittiği hastanede kısmi felç geçirdiği ve felç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrendi.

YAKALANDI

Korkuya kapılan Aykut, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun polis merkezine giderek Metin A.'dan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şikayet üzerine insanları çekiç ve kazıkla sözde tedavi uygulayan Metin A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Metin A.'nın emniyetteki ifadesinde böyle bir tedavi uyguladığını ancak karşılığında para almadığını söylediği öğrenildi.