Velayet cinayeti

Muğla
Menteşe ilçesinde yaşayan Jeoloji Mühendisi Turgut Karagöz (44) bir yıl önce boşandığı eşinin oturduğu eve gitti. EVE ANAHTARLA GIRDI
Kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açıp, eve giren Karagöz, uyumakta olan boşandığı eşi Fulya Arpat'ı (35) yastıkla boğarak öldürdü. Karagöz cinayet
ten sonra karakola gidip teslim oldu. Polis ekipleri, cinayetin işlendiği Recai Güreli Caddesi üzerindeki apartmanın 2'nci katındaki daireye gitti. Eve giren ekipler, Muğla Belediyesi'nde çalışan iki çocuk annesi Fulya Arpat'ın cesedini buldu. Zanlının cinayeti çocukların velayeti nedeniyle yaşanan tartışma nedeniyle işlediği iddia edildi. Zanlı Turgut Karagöz'ün olaydan bir gün önce 2 çocuğunu memleketi Zonguldak
'ta yaşayan akrabalarının yanına götürdüğü öğrenildi. Çocukların babayla yaşadığı, Fulya Arpat'ın çocuklarını almak için açtığı velayet davasının ise sürdüğü kaydedildi. BABANIN GÖZYAŞLARI
Üzücü haberi alan Fulya Arpat'ın ailesi gözyaşı döktü. Genç kadının emekli öğretmen olan babası Abdullah Arpat gözyaşı döküp, feryat etti. Polis ekipleri, sandalyeye oturttuğu üzüntülü babayı, uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.