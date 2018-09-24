81 ilde eş zamanlı 'kırmızı kart' bahis uygulamasında toplam 750 bin TL para cezası kesildi

- 81 ilde eş zamanlı 'kırmızı kart' bahis uygulaması

- Toplam 750 bin TL para cezası kesildi

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla 23 Eylül'de yurt genelinde 'Kırmızı Kart' isimli yasa dışı bahis uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre; 2 bin 105 ekip, 6 bin 589 personelin katılımıyla 81 il merkezi ve dış ilçelerde gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 867 iş yeri kontrol edildi. Uygulama neticesinde; yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 89 iş yerinde, bahis oynatan 211 kişi hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. 150 şahıs hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılırken toplam 750 bin TL para cezası kesildi. 78 şahıs gözaltına alınırken 86 aranan şahıs yakalandı. 204 adet bilgisayar, 32 adet yazıcı, 147 bin 684 TL, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 47 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 22 adet cep telefonu, 130 gr esrar maddesi, 242 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi. 7 yasal iddia iş yeri hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan dolayı adli işlem yapıldı.