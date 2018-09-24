AÖF kayıt yenileme işlemleri 2018 - Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme harç ücreti

Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme işlemleri bugünün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olarak eğitim hayatlarına devam etmek isteyen bireyler, AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor. AÖF'ün akademik takviminin geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından kayıt yenileme tarihleri de netleşti. AÖF kayıt yenileme tarihleri bugün itibari ile başladı ve adaylar gerekli işlemleri sağladığı taktirde öğrencilik hayatlarını sürdürebilecek. Peki, bu süreçte AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Harç ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında merak edilen o detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayıp 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri toplam 12 gün sürecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin önce ders seçimi yapması, ardından kayıt ücretlerini bankaya ödemesi gerekiyor.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek.

Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Ders seçimi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak.

Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.

AÖF HARÇ ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme



İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

ANADOLU YÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler

Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi

Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi

Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi

Türkçe Yeterlik Belgesi