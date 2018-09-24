Ayder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacak

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda kurulacak 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun teleferik projesinin ve kayak tesisinin ihalesi gerçekleştirildi. Ayder Yaylası merkezli projedeki teleferikle Hazindak, Samistal, Amlakit ve Palovit yaylalarına ulaşılacak. Teleferik yaz aylarında da hizmet verecek. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Kaçkar Dağları'nda kış turizmine yönelik bir kayak tesisi projesinin hayata geçirileceğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük, en çeşitli, en farklı ve en özellikli kayak tesisi bu proje ile ortaya çıktı. Teleferik hattı ulaştığı nokta itibarıyla en önemli yaylalarımızı kapsadığı için yazın da işlevliğini koruyacak" dedi.

Çamlıhemşin ilçesinde yerli-yabancı binlerce turisti ağırlayan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın da yer aldığı Kaçkar Dağları Milli Parkı'na, 37 kilometrelik teleferik hattı ile kayak tesisi kurulacak. Teleferik ve kayak tesisi projesinin başlangıç istasyonu, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası olacak. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nce altyapı çalışmaları yürütülen ve belediye meclisi gündemine getirilen Ayder Kış Sporları Merkezi'nin yapımına imkân sağlanması için 'Yapım ile kira karşılığı 49 yıllığına işletme işinin ihale edilmesine' ait yetki belgesi, İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Projenin, 9 yılda bitirilmesi planlanıyor. Ayder Yaylası merkezli projede, teleferikle Palovit ve Kavron vadilerine ulaşılacak. 'Yap-işlet-devret' modeli ile ihaleye çıkarılacak projeyle teleferik için 37 kilometre boyunca mekanik tesis kurulacak. Mekanik tesisin 10-12 kilometresini transfer hatları oluşturacak. Diğer kısımlar ise pistlere ulaşım ve kayak hatlarından oluşacak. Rize Valiliği'nin öncülüğünde hazırlanan projenin ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi alan şirketin bölgede çalışmalara başlayacağı belirtildi.

VALİ: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAYAK TESİSİ OLACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Kış Sporları Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaçkar Dağları'nda kış turizmine yönelik kayak tesisi projesinin uzun yıllardır hayalinin kurulduğunu hatırlatan Vali Bektaş, çalışmalar neticesinde herkesin kabul edebileceği yüksek nitelikli bir projenin ortaya konulduğunu söyledi. Vali Bektaş, "Türkiye'nin en büyük, en çeşitli, en farklı ve en özellikli projesi ortaya çıktı. Şartnamelerimizi hazırladık. İhaleye çıktığımız zaman henüz döviz gündemde değildi. İhale ilan süreçleri olduğu için çok kısa vadede hareket edemiyoruz. Bu işi yapabileceğine inandığımız ve Türkiye'de benzeri şekilde bu tarz projeleri gerçekleştirmiş olan 5 firmaya davetiye gönderdik. Bu 5 firmadan 4'ü döviz hareketliliği nedeniyle ihaleye katılamayacaklarını bildirdiler. Geriye kalan tek firma ihaleye teminatlarını yatırarak girdi. Nihayetinde bizimde ihaleyi yaptırmak için uzlaşacağımız tek bir firma olacaktı. Pazarlık süreçleri sonunda firmanın teklifini almış olduk. İlk evrak üzerinden yaptığımız değerlendirmelerde firma adına bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

'3 ETAPTAN OLUŞACAK'

Şirketin teklifinin uygun bulunduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Yapılan ilk değerlendirmelerde firmanın verdiği teklif uygun bulundu. Yıllık 1 milyon lira kira ve hasılattan yüzde 6 pay ile elimizde mevcut olan bir teklif var. İlk değerlendirmemizde bir sorun gözükmemesine rağmen henüz son kararımızı vermedik. İnceleme süreci devam ediyor. Nihai karar verildiği zaman proje start almış olacak" diye konuştu. İhalenin 'yap-işlet-devret' usulüyle yapıldığını kaydeden Bektaş, şunları söyledi:

"Esas itibarıyla proje 3 etaptan oluşmasına rağmen biz ilk 2 etabı gündemimizde tutuyoruz. 3'üncü etap ilk 2 etap tamamlandıktan sonra idarenin ve girişimcinin anlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkacak. 1'inci etap '3+2' yıl, 2'nci etap '3+1' yıl olmak üzere 9 yıllık bir süreç var. Projenin çıkış noktası Ayder Yaylası olduğu için kapalı bir otoparka ihtiyacımız vardı. Bu projenin bir parçasıydı. Ayder'e de kapalı otopark lazım. Ayder dönüşüm projesini hazırlayan TOKİ ile anlaşmalı olarak Ayder'e yapılacak olan kapalı otoparkın ihalesini de bu projeye dahil ettik. Böylece hem kış turizm projesinin hem de Ayder dönüşüm projesini yüzde 30'unu ihale etmiş olduk. Elimizde güzel bir teklif ve iyi bir girişimci var."

'YAZIN DA KULLANILACAK'

Ayder Yaylası çıkışlı projenin ilk varış noktasının Hazindak Yaylası olduğunu ifade eden Vali Bektaş, şunları dedi:

"Orada Ayder'i gören günübirlik bir tesis var. Daha yukarıda 3 bin rakımlı hem Kaçkarlar'ı hem de denizi gören günübirlik bir tesis var. 2'nci etapta Ayder çanağı, Hazindak toplama istasyonundan bir aktarma hattıyla Samistal Yaylası'nın karşına geçilecek. Taş evleri ile meşhur Samistal Yaylası'nın hemen karşısında bir alt istasyon toplama bölgesi var. O bölgede yine 3 bin rakıma ulaşan iki ayrı pistimiz var. Daha sonra yukarı kottan Amlakit ve Palovit arasına inen, kayakçıların bayıldığı ve helikopterle kayak yapanların halen daha kullandığı 3 tane müthiş bir pist var. Amlakit üzerinden Samistal'a toplanarak tekrar geri Ayder tarafına dönülüyor. Gerek turizm gerekse de kayak tesisi açısından çok güzel bir proje ortaya çıktı. Ulaştığı nokta itibarıyla en önemli yaylalarımızı kapsadığı için yazında işlevliği olacak bir projeye imza attık. Ayder Yaylası'nda yazın oluşan turizm potansiyelini kış ayını da kapsayarak 12 aya ulaştıracak bir proje ortaya çıkacak. Ayder'i karıştıran, yoğunluğunu artıran bir proje değil; dönüşümünü hızlandıran ve turizm potansiyelini tüm yıla yayan bir proje olacak."

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