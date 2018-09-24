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'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı

'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında zirai alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol almak için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 16:03
Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında zirai alanda başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. 1 saatte yaklaşık 3 hektar alanın kül olduğu belirtilen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer ile müdahale ediliyor.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINACAK

Yangın hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, "Yangın, zirai alanda başlayıp, ormanlık alana sirayet etti. Ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede kontrol altına alınacaktır" dedi.

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Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı
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