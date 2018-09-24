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Çocuklarıyla uyuşturucu taşırken yakalandılar

'de bir anne ve baba, 3 yaşındaki çocuklarıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı.

Giriş Tarihi: 24.9.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 14:26
Çocuklarıyla uyuşturucu taşırken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair bilgilere ulaşıldı. Başlatılan takip sonucu 23 Eylül'de TEM Otoyolu'nda gerçekleştirilen operasyonda bir araç durduruldu. TEM Otoyolu Gültepe mevkisinde durdurulan S.E., eşi E.E. ve 3 yaşındaki kızı N.E.'nin bulunduğu araçta yapılan incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.



DEDEKTÖR KÖPEKLER TEPKİ VERDİ

Ancak araçtan gelen yoğun mazot kokusu ve ailenin şüpheli hareketleri üzerine, dedektör köpek kullanılarak yeniden arama yapıldı. Dedektör köpeğin yakıt deposuna tepki vermesi üzerine araç detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Araçta yapılan aramada benzin deposunda 10 paket halinde 5 kilo 500 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.E. ve E.E. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. Çiftin 3 yaşındaki kızı ise yakınlarına teslim edildi.

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Çocuklarıyla uyuşturucu taşırken yakalandılar
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