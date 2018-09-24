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Dizi oyuncusu kimliğiyle yakalandı

Oyuncu ve müzisyen , polis çevirmesinde sahte başkomiser kimliğiyle yakalandı. Oyuncu için 5 yıla kadar hapis cezası istendi

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı
Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan aynı zamanda müzisyen olan , Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında kimliğiyle yakalandı. Kimliği kendisinin tasarladığını itiraf eden oyuncu emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

ROL GEREĞİ DİYE SAVUNDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: "Taksim metro istasyonu çıkışında kimlik kontrolü yapan polisler hareketlerinden şüphelenen oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'ndan kimlik istedi.
Bu sırada kimliğinde polis rozeti olduğunu gören kolluk kuvvetleri, Aydoğduoğlu'na polis olup olmadığını sordu. Polis olmadığını söyleyen oyuncunun cüzdanını detaylı arayan emniyet güçleri Fatih Aydoğdu adına başkomiser rütbeli kimlik ele geçirdi.
5 yıla kadar hapsi istenen ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Fatih Göksel Aydoğduoğlu, sahte polis kimliğini şu an rol aldığı diziden dolayı taşıdığını ve kız kardeşine göstermek için yanında taşıdığını iddia etti. Aydoğduoğlu polis kimliğini yemek kartı üzerine yaptığını da söyledi.
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Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı
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