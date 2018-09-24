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Haydi yürüyelim Abdullah

Milyonda bir görülen hastalığı nedeniyle hem elleri hem de ayakları sorunlu olan ‘Kelebek Çocuk’ Abdullah’ın sesini SABAH duyurdu. Bakanlığın talimatı ile ’ya getirilen Abdullah’a en iyi doktorlar baktı, nisanda ameliyat edilecek

TÜLAY CANBOLAT Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Haydi yürüyelim Abdullah

SABAH'ın "Abdullah'ı yaşatma seferberliği" başlığıyla duyurduğu ve ilerleyen günlerde yazdığı haberlerle gündem oluşturduğu Mardinli Abdullah Çiçek (49) artık yürüyebilecek. Türkiye'nin iyileştirmek için seferber olduğu küçük Abdullah için da devreye girdi. Kadınlar onun için örgülerini satmış, öğretmenler maaşını vermiş, bir il seferber olmuştu. Dilekler kabul oldu, o çocuk nisan ayında olacağı ameliyatın ardından yürüyebilecek.



Milyonda bir görülen çift taraflı doğumsal kaval kemiği hastası olan ve hem elleri hem de ayakları sorunlu olan Abdullah Çiçek, hükümetin desteği ve bakanlığın talimatı ile 'ya getirildi. Küçük Abdullah ve babası Hasan Çiçek'i Ankara'da ağırlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küçük çocuğu Numune ve Hacettepe hastanelerinde Türkiye'nin başarılı cerrahlarına emanet etti. Türkiye'nin alanında en iyi cerrah ve profesörlerinin muayene ettiği Abdullah, nisan ayında ilk adımlarını atacak. Abdullah'ı bir dizi tetkikten geçiren profesörler çocuğun bacağındaki dokunun uyuşmaması nedeniyle tedavinin ancak ileri teknoloji içeren protez bacaklara yapılabileceğini ifade etti.



Baba Hasan Çiçek, "4 yıllık gözyaşımız dindi, oğlumu devletimiz yürütecek" diyerek sevincini paylaştı. Baba Çiçek, "AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker hükümetimizi temsilen geldi. Ardından Bakanımızı aradı. Şartlar ve masraflar ne olursa olsun oğlumun yürümesi için gerekli tüm adımları atacaklarını söyledi. Masrafların devlet adına SGK tarafından karşılanacağını, artık üzülmememizi söyledi. Nisan ayında ameliyat olacak oğlum için bakanımız 'öyle ya da böyle Abdullah yürüyecek. En iyi protez bacakları yapacağız' dedi. Şimdi oğlumun ilk adımları için gün sayıyoruz. Gazetenize ve yardımı geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Göz göre göre engelli kalmasın
Abdullah’ı yaşatma seferberliği

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Haydi yürüyelim Abdullah
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