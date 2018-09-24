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'da 9 ev, 1 ahır yandı (3)

'nun Araç ilçesindeki Köklüdere köyünde meydana gelen yangında 9 ev ve 1 ahır kül oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 10:02
Kastamonu'da 9 ev, 1 ahır yandı (3)

Can kaybının yaşanmadığı yangın belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Köylülerin müdahalesine rağmen mahalle bir anda alev topuna dönüştü. İhbar üzerine Araç Belediyesi ile ilçe Orman itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdüheleleri sonrası köydeki yangın kontrol, ormanlık alana sıçramadan altına alınırken, 9 ev ile 1 ağır tamamen kül oldu. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

KAYMAKAM GÖRMÜŞ: 9 EV VE 1 AHIR YANDI

Araç ilçe Kaymakamı Mustafa Görmüş yaptığı açıklamada, yangının henüz belirlenemeyen bir evden başladığını, çıkış sebebinin yapılacak incelemeler sonrası belli olacağını belirterek, "Akşam saatlerinde başlayan yangın sonrası 9 ev ve 1 ahır yandı. Yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.

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Kastamonu'da 9 ev, 1 ahır yandı (3)
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