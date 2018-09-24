Kırılan dişleri bulundu yerine monte edildi

Ayşe Zümra Subaşı, 7 yaşında. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ailesi ile birlikte tatil için İstanbul'dan Balıkesir
'e giden Ayşe, parkta bisiklet sürerken düştü. Öndeki dört dişi döküldü, çene kemiği kırıldı. İlk müdahale Balıkesir'de yapıldıktan sonra Subaşı ailesi hemen İstanbul'daki Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer'e ulaştı. Dr. Nihat Tanfer, Ayşe'nin tedavisi için Subaşı ailesinden kırılan dişleri istedi. Ancak kazanın üzerinden 18 saat geçmişti.
Ayşe'nin ağabeyi Muhammed Emir Subaşı, hemen parka gitti, parkı temizleyen işçileri durdurdu. Kan izlerini takip ederek dişleri buldu. Kırık dişler Doktor Tanfer, 3 buçuk saat süt içinde kaynatıldı. Ardından antibiyotikli serum fizyolojinin içinde muhafaza edildi. Küçük kızın çene kemiği de kırılmıştı. Yüzündeki şişlikler ve ödemin geçmesi beklendi. 18 gün sonra küçük çocuğa 'box' tekniğiyle tıpkı yaşlılara yapıldığı gibi çene kemiği yapıldı. Ardından, PLA konuldu. Yeniden monte edilen dişler küçük kızı hem estetik hem de sağlık açısından mutlu etti.
Doktor Tanfer, süreci şöyle anlattı: "Ayşe çok üzülüyor, ağlıyordu, 'Ben bu halde okula nasıl gideceğim?' diyordu. Çünkü hiç dişi yoktu ve düşenler süt dişi değil, daimi dişleriydi. Ben de onu okula dişsiz göndermeyeceğime dair söz vermiştim. Şimdi herhangi bir problem yaşamadan okuluna başladı ve 18 yaşına kadar bu şekilde gidecek. 18'inden sonra dişlerinin ve çene kemiğinin gelişimine göre onu değerlendireceğiz."