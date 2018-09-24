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‘Mağdurların elinden tutmak sanatçıların görevidir’

” dizisinin yapımcısı , Suriye’nin Afrin ilçesine ilkokul ve hastane yaptırdı

Giriş Tarihi: 24.9.2018
‘Mağdurların elinden tutmak sanatçıların görevidir’
TV dizisi ""un yapımcısı ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı , Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde ilkokul ve hastane yaptırdı. Tekden "Bu bizim için mutluluk kaynağı. Tüm aydınlar ve sanat camiası bu tür meselelere daha hassas davranmalı" dedi. Toplumun sanatçılara değer verdiğini, sanatçıların da verilen değerin karşılığında mağdurların ve mazlumların yanında olması gerektiğini dile getiren Tekden, "Savaşla veya buna benzer afetler sonucu mağdur olmuş insanların ellerinden tutmak sanatçıların, aydınların görevidir" dedi.
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‘Mağdurların elinden tutmak sanatçıların görevidir’
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