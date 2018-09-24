‘Mağdurların elinden tutmak sanatçıların görevidir’

TV dizisi "Diriliş Ertuğrul
"un yapımcısı ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden
, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde ilkokul ve hastane yaptırdı. Tekden "Bu bizim için mutluluk kaynağı. Tüm aydınlar ve sanat camiası bu tür meselelere daha hassas davranmalı" dedi. Toplumun sanatçılara değer verdiğini, sanatçıların da verilen değerin karşılığında mağdurların ve mazlumların yanında olması gerektiğini dile getiren Tekden, "Savaşla veya buna benzer afetler sonucu mağdur olmuş insanların ellerinden tutmak sanatçıların, aydınların görevidir" dedi.