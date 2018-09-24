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den fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve 'nde bu gece ve yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 23:07 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 00:01
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve 'nde fırtına beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde de yarın kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenen rüzgar, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren aynı yönden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Kuzey ve Orta Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren şiddetini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-95 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Kuzey ve Orta Ege'deki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cuma öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

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Meteorolojiden fırtına uyarısı
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