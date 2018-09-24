Müşteriler lokanta sahibini tabancayla vurdu

Çanakkale
'de lokanta sahibi Ersin Tetik (40), kavga ettiği 2 müşteri tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki et lokantasında meydana geldi. Lokantaya gelen Efkan P. ve Mustafa T. ile işletme sahibi Ersin Tetik arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Tetik, tabancayla vuruldu. Efkan P. ile Mustafa T. ise kaçtı. Ağır yaralanan Tetik, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan Efkan P. ve Mustafa T. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.