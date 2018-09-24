Nişanlısının eski kocasını öldürdü

Kahramanmaraş
'ta, Arif Akbuğa (45), trafikte otomobiliyle önünü kestiği nişanlısının eski kocası İbrahim Doğan'ı çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Arif Akbuğa (45) otomobille Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda seyir halindeyken nişanlısı S.İ.'nin eski eşi İbrahim Doğan (35) ile karşılaştı. Otomobiliyle Doğan'ın aracının önünü kesen Arif Akbuğa pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. İbrahim Doğan, iki çocuğunun gözleri önünde hayatını kaybederken kaçmaya çalışan Arif Akbuğa bu sırada yol üzerinde devriye gören polis ekiplerine de silah çekti. Polislerin havaya ateş açması sonucu teslim olan Arif Akbuğa gözaltına alındı.