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'da 'kulak koparan' kavga!

'da genç bir kadın kavga ettiği bir arkadaşının kolunu ısırdığını zannederek kulağını ısırarak kopardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 17:33
Samsun'da 'kulak koparan' kavga!

Olay, 'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barın önünde gece yarısı meydana geldi.

ARKADAŞININ PARMAĞINI ISIRDI, KULAĞI KOPTU!

S.Ö. (22) adlı genç kadın ile arkadaşı N.G. (33) adlı kadın arasında kavga çıktı. Cep telefonu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada N.G., arkadaşı S.Ö.'nün parmağını ısırdı. S.Ö. de N.G.'nin kolunu ısırdığını zannederek sol kulağını ısırarak kopardı. Kanlar içerisinde kalan N.G. kopan kulağının parçasıyla birlikte ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen S.Ö., ısırılan parmağını tedavi için gittiği özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Samsun'da 'kulak koparan' kavga!
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