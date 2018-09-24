Sancaktepe Kitap Fuarı okuyucularla buluştu

SANCAKTEPE Belediyesi tarafından "Her Kitap Bir Nefestir" sloganı ile bu yıl 7'ncisi düzenlenen Sancaktepe Kitap
Fuarı, kitapseverlerle buluştu. Kent Meydan Park'ta düzenlenen fuarda bu yıl birçok yazar ve şair, söyleşi, şiir dinletisi ve imza günleri ile okurlarıyla bir araya gelecek. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem yaptığı açılış konuşmasında kitap fuarlarının bilgi paylaşımı için en etkin yollardan biri olduğunu belirterek, "Zengin kültür dünyamızı tanıtmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz" dedi Kitapseverler 30 Eylül'e kadar açık olacak fuar gün boyunca 10:00 -20:00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.