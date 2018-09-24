Teknofest’e son gün akını

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık
, Uzay ve Teknoloji Festivali
, son gününde ziyaretçi akınına uğradı. 4 gün süren festivale 500 binden fazla kişi katıldı. BİLAL ERDOĞAN TEKNOFEST'TE
Fuarın son gününde tanıtım amaçlı yapılan kısa balon uçuşları büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler Türk Hava Kurumu'na ait sıcak hava balonu ile uçuş keyfi yaşamak için uzun kuyruklar oluşturdu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
da son gün çocukları ile birlikte festivale gelen ziyaretçiler arasındaydı. Çocukları ile birlikte hava araçlarını inceleyen ve bazı etkinliklere katılan Erdoğan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
eşlik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün Teknofest'i ziyaret etti. TÜBİTAK standında İnsansız Hava Aracı sistemleri üzerine çalışmalar yapan gençlerle bir araya gelen Soylu, daha sonra TSK
tarafından son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yer kontrol istasyonun geçerek görev komutanlığını yaptı. Soylu' nun yönettiği SİHA'nın çektiği festival alanı görüntüleri ekranlara yansıtıldı. Soylu, "Bunda Ay Yıldızlı arma var. Bu, milletimizin ortaya koymuş olduğu sabır ve irade ile kendi evlatlarımızın çekinmeden korkmadan ürkmeden yaptıkları ile gerçekleşti. Hep şöyle derlerdi, 'Bize bunları yaptırmazlar ve ettirmezler' Allah'a şükür biz bunları yaptık ettik. Daha iyisini yapacağız. Türkiye üretenin önünü açan bir ülkedir" dedi. Soylu, daha sonra İnsansız Sualtı Sistemleri yarışmasında dereceye giren takımlara ödüllerini verdi. Soylu'ya eşlik eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Şu anda 58 adet SİHA ve İHA'mız TSK envanterinde 60 bin saatin üzerinde uçmuş durumda" dedi. İGA İLE HAYALLERINE UÇTULAR İstanbul
Yeni Havalimanı'nı inşa eden ve 25 yıl boyunca işletmesini yürütecek İGA'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İstanbul Liselerarası Model Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Bu yıl "Hayallerine uç" mottosuyla düzenlenen yarışmanın finalinde birinci olan uçak, 'Initial Air' adlı takıma 6 bin liralık büyük ödülü getirdi. GENÇLER TEKNOLOJİYE GÖNÜL VERİYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son gününde TEKNOFEST'i ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Solotürk, Türk Yıldızları'nın gösterilerini izleyen Oktay, Baykar standında sanal gerçeklik deneyimi yaşadı. SİHA kontrol merkezinde de incelemelerde bulundu. Türkiye'nin teknolojide, havacılıkta, savunma sanayisinde ve sivil havacılıkta çok ciddi bir kalkış başlattığını belirten Oktay, "İmalat sektöründe güçlendik, güçleniyoruz, ciddi yol aldık ama alacağımız çok daha büyük yollar var" dedi. Gençlere ve çocuklara teknolojiye gönül vermeleri çağrısında bulunan Oktay, şunları söyledi: "İnşallah sizden beklentimiz ve arzumuz da şu, gençler ve çocukların Türk havacılığına, Türk teknolojisine, Türkiye'nin katma değerli ürünler üretmesine gönül veriyor olması lazım. İlk gündenden itibaren kalabalığı gördüğümüzde, biz bunun olduğunu şimdiden görür gibiyiz."