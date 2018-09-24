Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Vali, öğrencilerin üst geçit isteğini yerine getirdi

Vali, öğrencilerin isteğini yerine getirdi

'de, öğrencilerinin isteği üzerine, 'in talimatıyla okulun önünden geçen karayoluna yapımına başlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 19:27 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 19:28
Vali, öğrencilerin üst geçit isteğini yerine getirdi

Atatürk Mahallesi'nden geçen -Elazığ karayolunun yakınında bulunan 'nun öğrencileri, kendilerini ziyaret eden 'den talebinde bulundu. Öğrenciler, bu yolda birçok kazanın yaşandığını, karşıya geçerken korktuklarını 'e anlattı.


Vali Sonel, öğrenci, öğretmen ve velilerin talebi üzerine, yapılan görüşmeler sonrasında üst geçidin inşaatına başlandığını dile getirerek, "Öğrencilerimizin güvenliği için Munzur Ortaokulu'nun önüne üst geçit yaptırılıyor. Her hafta yaptığımız okul ziyaretleri kapsamında Munzur Ortaokulu'nu ziyaret ettik. Bu sırada öğrenci, öğretmen ve velilerimizin üst geçit talebi üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp sorunu çözdük. Bugün üst geçidin inşaatına başlandı. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali, öğrencilerin üst geçit isteğini yerine getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN