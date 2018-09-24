Yavru tavşanı çalan genç kız kamerada

İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki Esnaf Sarayı Çarşısı'nda meydana gelen olayda güvenlik kamerası görüntülerine göre, genç bir kadın yanında bir erkek, bir çocuk ve bir genç kızla birlikte önce pet shop önündeki yavru tavşanlara bakıyor. Genç kadın, yanındaki erkeğin önünü kapatmasının ardından yavru tavşanlardan birini eline alıp yanındakilerle birlikte hızla uzaklaşıyor.

KAMERADA TESPİT ETTİLER

İş yeri sahibi, tavşanlardan birinin çalındığını güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tavşan hırsızları kameraya yakalandı