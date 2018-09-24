Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yavru tavşanı çalan genç kız kamerada

Yavru tavşanı çalan genç kız kamerada

'de evcil hayvan satışı yapan pet shop dükkanının önünde duran yavru tavşanlardan biri, kimliği belirsiz genç bir kadın tarafından çalındı. Yavru tavşanın çalınma anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 15:15
Yavru tavşanı çalan genç kız kamerada

İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki Esnaf Sarayı Çarşısı'nda meydana gelen olayda güvenlik kamerası görüntülerine göre, genç bir kadın yanında bir erkek, bir çocuk ve bir genç kızla birlikte önce pet shop önündeki yavru tavşanlara bakıyor. Genç kadın, yanındaki erkeğin önünü kapatmasının ardından yavru tavşanlardan birini eline alıp yanındakilerle birlikte hızla uzaklaşıyor.

KAMERADA TESPİT ETTİLER

İş yeri sahibi, tavşanlardan birinin çalındığını güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tavşan hırsızları kameraya yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru tavşanı çalan genç kız kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN