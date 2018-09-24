Yazdığı kitapla hasta kızını tedavi ettiriyor

İzmir
'de doğduğu gün Down Sendromu teşhisi konularak tedaviye alınan Dilan, bugün 13 yaşına geldi. Asgari ücretle geçinen 2 çocuğu daha olan anne Zöhre Özer ise bugüne kadar yaşadıklarını kitaba döktü. İlkokul mezunu olan Zöhre Özer, "Seninle Yaşamak Güzel" isimli kitabı satarak kızının tedavi masraflarını çıkarmaya çalışıyor. Özer, "Artık gücüm kalmadı. Dilan'ın kalbinde üç delik, böbreklerinde ise sıkıntı var. 10'dan fazla ameliyat olan Dilan çok sayıda ilaç kullanıyor. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.