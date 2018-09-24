Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yazdığı kitapla hasta kızını tedavi ettiriyor

Yazdığı kitapla hasta kızını tedavi ettiriyor

ERAY ARPAŞİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Yazdığı kitapla hasta kızını tedavi ettiriyor
'de doğduğu gün Down Sendromu teşhisi konularak tedaviye alınan Dilan, bugün 13 yaşına geldi. Asgari ücretle geçinen 2 çocuğu daha olan anne Zöhre Özer ise bugüne kadar yaşadıklarını kitaba döktü. İlkokul mezunu olan Zöhre Özer, "Seninle Yaşamak Güzel" isimli kitabı satarak kızının tedavi masraflarını çıkarmaya çalışıyor. Özer, "Artık gücüm kalmadı. Dilan'ın kalbinde üç delik, böbreklerinde ise sıkıntı var. 10'dan fazla ameliyat olan Dilan çok sayıda ilaç kullanıyor. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yazdığı kitapla hasta kızını tedavi ettiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN