1 yıllık eşini 6'ncı kattan atarak öldüren kocaya ömür boyu hapis

Merkez Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi Kardelen Apartmanı'nın 6'ncı katındaki dairede oturan Songül Birol, geçen yıl 10 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında pencereden düştü. Beton zemine çakılan genç kadın, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Songül Birol'un pencereden düşmeden önce tartıştığı 1 yıllık eşi Furkan ile kayınvalidesi G.B. ve kayınpederi R.B.'yi gözaltına aldı. G.B. ile eşi R.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Songül Birol ile tartıştıklarını ve bu sırada eşinin pencereden atladığını öne süren Furkan Birol ise tutuklandı ve cezaevine konuldu. Şüpheliler hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAK OLSAM KAÇARAK EVLENMEZDİM"

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Furkan Birol, tutuksuz sanık babası R.B. ve annesi G.B. ile ölen kadının ağabeyi davacı Sebahattin B. ve avukatları hazır bulundu. İki tanığın dinlendiği duruşmada haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Eşi Songül Birol'u öldürmediğini öne süren Furkan Birol, "1 yıldır yapmadığım bir suçtan dolayı tutukluyum. Böyle bir şey yapacak olsam Songül ile kaçarak evlenmezdim. Eşimi öldürmedim. Suçsuzum" dedi.

EŞİNİ PENCEREDEN İTEREK...

Duruşma savcısı ise tanık ifadeleri, olaydan önce komşular tarafından duyulan tartışma sesleri ve ev içinde bulunan izler nedeniyle Furkan Birol'un eşini pencereden iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Savcı, tutuksuz sanıklar R.B. ve G.B.'nin ise delil yetersizliğinden dolayı beraatlarine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Furkan Birol'u, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan kayınpeder ile kayınvalide ise delil yetersizliğinden beraat etti.