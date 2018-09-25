3 aylık hamile kadın hırsızlıktan tutuklandı

YATAK ODASINI DAĞINIK GÖRÜNCE...

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında D.A'ya ait daireden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. D.A'nın polislere, evinin kapısını kapatıp kilitlemeden ayrıldığını, yaklaşık 4 saat sonra döndüğünde ise yatak odasını dağınık halde gördüğünü, burada sakladığı altın 6 yüzük, iki künye, iki kolye, 3 çift küpe ve pırlanta yüzüğünü yerinde bulamadığını söylediği öğrenildi.