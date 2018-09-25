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3 aylık hamile kadın hırsızlıktan tutuklandı

'da girdiği daireden ziynet eşyası çalan 3 aylık hamile Arzu K. (23) tutuklandı. Kozan'ın hırsızlık yaptıktan sonra apartmandan çıkışta, evini soyduğu kadının ağabeyinden de durumunun iyi olmadığını belirtip 10 lira aldığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 17:23
3 aylık hamile kadın hırsızlıktan tutuklandı

Olay, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmana giren Arzu K., Dilşat A.'nın evinin kapısını açarak yatak odasından 8 altın yüzük, 1 bilezik, 2 kolye, 6 küpe çaldı. K., apartmandan çıkarken Dilşat A.'nın ağabeyi Mehmet Y. ile karşılaştı. Kozan, durumunun iyi olmadığını belirtip, Mehmet Y.'den para istedi. Mehmet Y. de kız kardeşinin evini soyduğundan habersiz olduğu Arzu K.'a çıkarıp 10 lira verdi.

Bir süre sonra eve gelen Dilşat A. soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden Arzu Kozan'ın kimliğini tespit etti.

Hırsızlık suçundan 10 ayrı suç kaydı bulunan Kozan'ı yakamalak için harekete geçen polisler, çevrede araştırma yaptı. Kozan, polisler tarafından yine başka bir apartmanın girişinde yakalandı. Emniyete götürülen Arzu Kozan'ın hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Kozan'nın, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arzu Kozan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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3 aylık hamile kadın hırsızlıktan tutuklandı
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