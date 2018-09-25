ABD’li ünlü yazar Jio’ya yoğun ilgi

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ülkede sevilerek okunan ABD
'li romantik yazar Sarah Jio, "Paris
'ten Çiçeklerle" adlı yeni kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu. "Kelebek Adası," "Mart Menekşeleri" ve "Böğürtlen Kışı" gibi popüler kitaplarıyla Türkiye
'de büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Jio, yeni kitabının D&R İstinyepark'ta gerçekleşen söyleşi ve imza gününde okurları ile bir araya geldi. Söyleşinin sonunda bir sonraki romanının Türkiye'de geçmesini planladığını dile getiren Jio, kendisini dinlemeye gelen hayranlarından romanın kahramanları için Türkçe isim alternatifleri aldı. KÜLTÜR-SANAT