Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ABD’li ünlü yazar Jio’ya yoğun ilgi

’li ünlü yazar Jio’ya yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 25.9.2018
ABD’li ünlü yazar Jio’ya yoğun ilgi
30 ülkede sevilerek okunan 'li romantik yazar Sarah Jio, "'ten Çiçeklerle" adlı yeni kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu. "Kelebek Adası," "Mart Menekşeleri" ve "Böğürtlen Kışı" gibi popüler kitaplarıyla 'de büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Jio, yeni kitabının D&R İstinyepark'ta gerçekleşen söyleşi ve imza gününde okurları ile bir araya geldi. Söyleşinin sonunda bir sonraki romanının Türkiye'de geçmesini planladığını dile getiren Jio, kendisini dinlemeye gelen hayranlarından romanın kahramanları için Türkçe isim alternatifleri aldı. KÜLTÜR-SANAT
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’li ünlü yazar Jio’ya yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN