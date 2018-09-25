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’da 1’i ağır 3 yaralı

’nın Kozan İlçesinde aralarında alacak verecek meselesi iddiası yüzünden çıkan da 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 06:59
Adana’da silahlı kavga 1’i ağır 3 yaralı
Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Hacımirzalı Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında araç alım satımından dolayı alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Emrah G. (29) adlı şahıs kendisine ait av tüfeği ile eski eniştesi olan Cihangir Kuşvuran (30) ile yanında bulunan (34) ve (29)'e ateş açarak yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Örs Şehir Hastanesine sevk edilirken, durumu ağır olan Cihangir Örs'ün ise tedavisinin hala devam ettiği, Necati Göksoy'un ise olaydan hafif yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi.

Olay yerine giden polis ekipleri olayın zanlısı Emrah G.'yi olayda kullandığı iddia edilen tüfekle beraber yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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Adana’da silahlı kavga 1’i ağır 3 yaralı
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