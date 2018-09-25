Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hacımirzalı Mahallesi'nde, Çevre Yolu'nda Emrah G. (29) ile Cihangir Kuşvuran (30), Mehmet Ali Örs (34) ve Necati Göksoy (29) arasında borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Emrah G'nin, yanındaki pompalı tüfekle ateş açması sonucu Kuşvuran, Örs ve Göksoy yaralandı. Açılan ateş nedeniyle bazı araçların camlarının da zarar gördüğü kavganın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Ali Örs, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri ise Kozan'da sürüyor.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.