AÖF kayıt yenileme 2018 - Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme harç ücreti

Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme işlemleri bugünün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olarak eğitim hayatlarına devam etmek isteyen bireyler, AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor. AÖF'ün akademik takviminin geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından kayıt yenileme tarihleri de netleşti. AÖF kayıt yenileme tarihleri bugün itibari ile başladı ve adaylar gerekli işlemleri sağladığı taktirde öğrencilik hayatlarını sürdürebilecek. Peki, bu süreçte AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Harç ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında merak edilen o detaylar...
2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayıp 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.
AÖF kayıt yenileme işlemleri toplam 12 gün sürecek.
Öğrencilerin önce ders seçimi yapması, ardından kayıt ücretlerini bankaya ödemesi gerekiyor.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek.
Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Ders seçimi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak.
Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.
İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme