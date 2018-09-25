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Avukatın annesinin feryadı yürek dağladı

'te 18 Eylül tarihinde ortadan kaybolduktan sonra Ovacık ilçesine bağlı Bürnük köyü mevkisine yakın ormanlık alanda ağaca asılı olarak bulunan Avukat Metin Can için Karabük adliyesi önünde tören düzenlendi. Karabük Barosu tarafından düzenlenen törende avukatın annesinin feryadı yürek dağladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 17:47
Avukatın annesinin feryadı yürek dağladı

Avukat Metin Can'ın cenazesi adliye önüne getirildiğinde annesinin 'Oğlum' diye feryat etmesi yürek dağladı.

Anne Can cenazenin başında oğlunun yüzünü görmek istediğini, gösterilmediğinde kendini öldüreceğini söylemesi üzerine yakınları tarafından sakinleştirildi.

Törende konuşan Baro Başkanı Avukat Rıdvan Erdoğan iyi bir hukukçu ve eğitimci olan Metin Can'ın araştırmacı ve aydın bir kişiliğine vurgu yaparak meslek ilkelerine sonuna kadar bağlı kaldığını söyledi.

Erdoğan, 'ın tüm özellikleriyle hukuk camiasına, eğitim camiasına ve cemiyet yaşamına altın harflerle ismini yazdırmış bir kahraman olduğunu belirterek, "Bizler meslektaşları ve arkadaşları olarak onu bu yönleriyle daima arayacağız ve anacağız. İnanıyorum ki Karabük eğitim camiası da Karabük halkı da onu bu yönleriyle daima hatırlayacaktır. Ve Metin Hocamızın geride bıraktığı yavruları da bundan sonra kendisinin bir emaneti olarak bizim birer evladımızdır" dedi.

Konuşmaların ardından Avukat Can için dua edilirken törenin ardından Metin Can'ın cenazesi Öğlebeli Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığına defnedildi.
Törene Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Baro Başkanı Avukat Rıdvan Erdoğan, Karabük Adliyesi hakim ve savcıları, avukatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Avukatın annesinin feryadı yürek dağladı
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