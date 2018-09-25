Aydın'da süt işleme tesisindeki yangın

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada geçen pazar akşamı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın orta kısmında küçük bir alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Adanır, "Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgeyi kırdık. Ekiplerimiz ilk günden itibaren canla başla çalışmaya devam ediyor. Yarın sabaha kadar çalışmaların sonlanacağını ümit ediyoruz." dedi.

Öte yandan Ak Gıda yönetiminden yapılan açıklamada, "Aydın'daki üretim tesisimizde maddi hasarlı bir yangın afeti yaşanmıştır. Yangın esnasında gerekli olan tüm güvenlik önlemleri ilgili kurumlarca koordinasyon içinde derhal sağlanmıştır. Fabrikanın hızla tahliye edilerek hiçbir çalışanın yangından zarar görmemiş olması en büyük tesellimiz olmuştur. Aydın iline ve bölgeye çok önemli bir istihdam ve tarımsal kalkınma kaynağı olan tesisimizin ilgili hasar tespitleri yapıldıktan sonra tekrar devreye alınması için ivedilikle çalışılacaktır." ifadelerine yer verildi.