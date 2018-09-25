Haberler Yaşam Haberleri Canavar, ailesinden beş kişiyi öldürdü

Canavar, ailesinden beş kişiyi öldürdü 3 kişiyi öldürmekten iki kez cezaevine giren şahıs, hapisten çıktıktan sonra bu kez karısını ve çocuğunu katletti