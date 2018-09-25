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Canavar, ailesinden beş kişiyi öldürdü

3 kişiyi öldürmekten iki kez cezaevine giren şahıs, hapisten çıktıktan sonra bu kez karısını ve çocuğunu katletti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Canavar, ailesinden beş kişiyi öldürdü
Adıyaman'da 3 kişiyi öldürmekten iki kez cezaevine giren Bekir Avcı, bu kez eşini ve oğlunu öldürdü. Olay, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. 1984 yılında ilk eşini ve çocuğunu öldürüp 20 yıl hapis yatttıktan sonra çıkan ve teyzesinin oğlunu öldürünce ikinci kez cezaevine giren Bekir Avcı (66), uzun yıllar hapis yattıktan sonra tahliye oldu.

BUGÜN ÜNİVERSİTEYE GİDECEKTİ
Dün evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple dini nikahlı eşi Emine Orki (61) ve oğlu Enes Avcı'yla (18) tartışan Bekir Avcı yine dehşet saçtı. Bekir Avcı tabanca ile eşini ve öğlunu vurarak kaçtı. Silah seslerini duyan köy sakinleri eve geldiklerinde anne ile oğlunun cansız bedenini buldu. İhbar üzerine eve gelen jandarma, köyde güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri morga kaldırıldı. Enes Avcı'nın Üniversitesi'ni kazandığı ve bugün de okuluna gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.
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Canavar, ailesinden beş kişiyi öldürdü
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